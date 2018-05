TMW - Gravina: "Auguri a Mancini. Ma il problema dell'Italia non è il ct"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presupposto è un benvenuto. Quello della Lega Pro alle nove società promosse dalla Serie D. Nel giorno di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, e nei giorni di un conflitto sempre meno taciuto tra le componenti della FIGC e il commissariamento imposto dal CONI, il presupposto è soprattutto l'occasione per parlare, a tutto tondo, del momento complicato che vive il calcio italiano. Lo abbiamo fatto con Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro: "Quello di oggi è stato un incontro rituale, che si ripete ogni anno, con la partecipazione di Lega Pro e LND, all'insegna della massima collaborazione. Riteniamo che, se si ragiona in una logica di sistema, si aiutano le società. Ci siamo messi a disposizione per una sorta di passaggio di consegne. Cosa che ci auguriamo avvenga anche per le altre componenti, anche se finora purtroppo non è stato così".

Oggi è il giorno di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia.

"Da parte mia gli faccio un augurio, l'ho detto anche in tempi non sospetti: non discuto il valore tecnico dell'allenatore. Forse abbiamo problemi più profondi da risolvere: abbiamo l'esigenza di lavorare tutti insieme per fornire alla Nazionale la materia prima, cioè calciatori e classe dirigente. Stiamo lavorando per questo, con l'auspicio che in tempi rapidi tutte le componenti possano dare una mano al calcio italiano".

Domani è in programma un incontro col commissario Fabbricini?

"Domani faremo un incontro con le componenti che hanno aderito a questo percorso, ci sarà anche la Serie B, e poi incontreremo anche la Lega Serie A. Entro la giornata di domani ci auguriamo di inviare la richiesta di convocazione dell'assemblea. Ciò non esclude la possibilità di ampliare il tavolo della partecipazione nella costruzione del nuovo percorso. Senza preclusioni: abbiamo discusso della opportunità di integrare l'ordine del giorno con le modifiche delle norme statutarie volte a recepire i principi informatori del CONI. Non c'è alcuna preclusione verso chi vuole dare un contributo. Si poteva fare prima? Certo, si poteva fare prima. Ma non è detto che non si possa fare anche oggi".

Si è parlato tanto delle seconde squadre. Sono arrivate presto rispetto ai programmi? La Lega B ha preso posizione in maniera netta.

"Sono arrivate tardi, rispetto a quando le abbiamo proposte. E sono comunque arrivate con tempistiche diverse da quelle che auspicavamo. È un argomento troppo complicato e ampio: forse il coinvolgimento delle parti interessate avrebbe aiutato. Non so perché la Lega di B non abbia voluto o potuto dare il proprio contributo. Forse avremmo dovuto discuterne meglio".

La Lega Pro si sente danneggiata dalla loro introduzione?

"Io non mi sento danneggiato, anche perché le ho sempre volute. Dico soltanto che mi sarebbe piaciuto che il progetto fosse andato a regime a partire dalla stagione 2019/20 e avessimo avuto un anno di tempo per articolare meglio tutto il sistema. Però ci rendiamo conto che c'è un commissario: non discuto la validità del progetto, che anzi è da noi auspicato, e sono convinto che la Lega Pro porterà a casa vantaggi importanti. Mi dispiace leggere di resistenze da parte di componenti che avrebbero potuto mostrare più attenzione".

Può esserci un problemi di impianti? Molte società non hanno il campo Primavera adeguato, o dovrebbero giocare altrove.

"Non possono giocare altrove. Per questo ho parlato di tempistiche adeguate: il comunicato è chiaro, serve una struttura sul territorio che risponda alle caratteristiche previste per le licenze nazionali. Senza stadio non possono fare domanda: le norme ci sono e devono essere uguali per tutte. Perché precludere a una società che partecipa ai playoff in Serie D il ripescaggio concedendo deroghe ad altre realtà? Le norme valgono per tutti".

Tornando a Mancini, si aspettava di essere coinvolto nella scelta?

"Sì, anche se io non avrei mai espresso un giudizio. Personalmente, sottolineo che il problema della Nazionale non è l'allenatore, ma la riforma del calcio italiano".

Tornando alla richiesta di nuove elezioni in FIGC, Malagò ha parlato di metodologia sbagliata.

"Non so se ci sono modalità corrette o sbagliato. So che ci sono quelle previste dallo statuto, e cioè che l'assemblea possa essere richiesta da un terzo dei componenti. Noi siamo andati oltre, ritenendo che un terzo dei voti non bastasse per presentare una candidatura. La stiamo presentando con i tre quarti dei voti, praticamente il quorum della prima votazione. La cosa che vorrei mettesse tutti d'accordo è che non si tratta di un conflitto personale: abbiamo trovato un consenso ampio su una piattaforma programmatica, di qualità e di riforma. È fondamentale la governance? Sì. È fondamentale la riforma? Sì. Noi stiamo cercando di dare un segnale nuovo. Se non viene condiviso, mi dispiace. Mi dispiace che qualcuno abbia inteso questo percorso come un rapporto conflittuale nei confronti del commissario. Non è così: non chiediamo che finisca prima il suo mandato, ma che alla scadenza, per un fatto di maturità di alcune componenti, si cominci un nuovo percorso. È una richiesta fatta con umiltà. Ci siamo detti: il 29 di gennaio abbiamo sbagliato, si può sbagliare nella vita. Ora che abbiamo preso coscienza dei nuovi errori, il calcio italiano può ripartire".