TMW - Gravina: "Cinque miliardi di persone vedranno gara inaugurale Euro 2020"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Figc presenta il bilancio integrato 2018. Il documento analizza il capitale sociale, economico e valoriale che il sistema calcio rappresenta per il nostro paese. Oggi i quasi 1,1 milioni di calciatori hanno un impatto socio-economico sul Paese per circa 3 miliardi di euro, mentre il calcio professionistico incide da solo per il 70% per del contributo fiscale complessivo dello sport italiano. Numeri importanti e che vengono spiegati e analizzati dal presidente della Federazione Gioco Calcio Italia, Gabriele Gravina. Queste le sue parole: “Nel bilancio integrato oltre alle informazioni di impatto economico ci sono grandi dati per l’impatto sociale. Ci si chiede come si misura una vittoria di un’impresa, spesso la risposta è nella ricchezza dell’azienda. Credo nell’attività sportiva e che il risultato rappresenti solo una variabile della ricchezza. Ci sono tutta una serie di indicatori ai quali dobbiamo fare riferimento. Al di la della creazione del valore economico, quello che emerge da questo bilancio è un mondo che ha un perimetro molto ampio all’interno del quale c’è tanto impegno. Il mondo del calcio è più votato alla formazione e all’interscambiabilità. Mi soffermerei su tre macro aree nelle quali cerchiamo di incidere maggiormente. C’è la scuola perché l’attività giovanile è uno dei nostri asset strategici della Federazione. C’è l’area della responsabilità sociale e caratterizza un’attività fondamentale per noi. All’interno di questa sono stati presentati una serie di eventi e tra questi c’è un progetto che si chiama “Freed by Football”. La Figc è l’unica poi ad aver inserito al suo interno una divisione paralimipica. Infine c'è il calcio femminile con queste ragazze che cercano di portare avanti un messaggio importante. Euro 2020? Saremo sotto i riflettori di tutto il mondo perché oltre 5 miliardi di persone guarderanno la gara inaugurale. Daremo ancora una volta una grande dimostrazione di capacità da parte della nostra Federazione. "