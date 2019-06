TMW - Gravina: "Di questa Italia U21 va elogiato il carattere"

Fonte: Dario Ronzulli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato in zona mista ai microfoni di TMW la vittoria ottenuta dall’Italia U21 contro la Spagna: “Ho sudato tantissimo, è stata una serata molto calda. Abbiamo recuperato la partita, un grande plauso a questi ragazzi che hanno rimontato un risultato che sembrava molto difficile da riprendere. Quello che questa sera va elogiato è il coraggio, la forza e la determinazione di questi ragazzi che hanno dimostrato di voler centrare un risultato importante. Rinascimento azzurro? Mi piace questo nuovo Umanesimo che abbiamo lanciato da qualche tempo e mi pare che stia dando dei risultati importanti, speriamo di andare avanti su questa strada”.

Chi vorrebbe vedere nella Nazionale di Mancini? “Sono tutti ragazzi che hanno dimostrato una grande qualità questa sera, cioè la voglia di far bene, di sacrificarsi e di credere in un obiettivo. È questo che va elogiato, le qualità tecniche le lascio valutare a Mancini. Dall’esterno, così come tutti gli italiani, volevo una squadra coraggiosa, pronta a dare tutto quello che ha. E stasera credo che i ragazzi abbiano dato dimostrazione di questo carattere”.

Bologna impressionante. “Ringrazio questa città e questi tifosi che oggi hanno dato una grandissima spinta agli azzurri, una bellissima coreografia e una bellissima festa. L’Italia ha riscoperto il senso di appartenenza a un colore che ci sta facendo sentire orgogliosi di essere italiani. Domani a Roma? Ci vado per lavorare in Federazione e prepararmi per andare a tifare l’Italia contro il Brasile”.