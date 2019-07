TMW - Gravina: "Euro 2028? Le condizioni ci sono, l'Italia si prepari bene"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato dello sviluppo del calcio italiano e della possibile candidatura dell'Italia per ospitare Euro 2028 a margine della nona edizione di 'Report Calcio': "Il calcio continua a essere uno degli elementi di grande riferimento di tutto lo sport italiano. Siamo sulla strada giusta dal punto di vista degli impianti, lo stesso Ceferin si è complimentato per le cinque-sei strutture che hanno ospitato le fasi finali dell'Europeo Under 21. Vorrei citare poi anche tutti gli interventi di modernizzazione della Serie C. Proprio attraverso i grandi eventi sportivi possiamo arrivare a centrare uno degli obiettivi più importanti che ci siamo posti, ovvero l'ammodernamento delle strutture".

Euro 2028 in Italia, si può?

"Le condizioni ci sono, bisogna capire i tempi e se effettivamente possa essere un obiettivo alla portata. Al 2022, data di assegnazione di Euro 2028, dobbiamo arrivare preparati, ci dobbiamo preparare attraverso un percorso di idee e progetti che dia l'immagine di un Paese dinamico dal punto di vista dell'ammodernamento delle strutture".

Come procedono i rapporti col Governo?

"Abbiamo bisogno di partecipazione e condivisione, ringrazio il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti. Siamo in contatto da mesi e stiamo lavorando per tutelare e sviluppare il calcio italiano".