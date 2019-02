TMW - Gravina: "Felice dell'appoggio di Ceferin nella lotta al razzismo"

Fonte: dal nostro inviato Dario Marchetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine dell'assemblea generale della UEFA svolta a Roma per la rielezione di Aleksander Ceferin al ruolo di presidente, Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "L'appoggio di Ceferin nella lotta al razzismo in Italia? Mi hanno fatto molto piacere le sue parole. Ci siamo impegnati, in un momento difficile, con una governance compatta ad affrontare una situazione delicata. Quando il massimo esponente della UEFA, condivide il percorso fatto non si può che essere soddisfatti. Italia come mediatrice nei rapporti fra UEFA e FIFA? Noi dobbiamo recuperare equilibrio all'interno della UEFA ma anche nel rispetto dei rapporti fra tutte le parti. Noi abbiamo un rapporto di amicizia sia con Infantino che con Ceferin e già da qualche settimana ci siamo attivati per riavvicinare le parti".