tmw Gravina: "Fiducioso su risposta positiva del CTS su riduzione numero tamponi"

A Camaiore (Lucca) era presente oggi Gabriele Gravina, presidente della Figc, a cui è stato consegnato il premio 'Città di Camaiore Versilia Football Planet'. E ha parlato di alcuni temi di stretta attualità, a partire dalle risposte attese dal CTS sulla riduzione del numero di tamponi: "Abbiamo chiesto alla politica, del resto il nostro interlocutore è il Governo, di essere sullo stesso livello di tutti gli altri settori sociali e economici del paese. Al Dipartimento dello Sport, al ministro Spadafora abbiamo chiesto di intercedere presso il ministro Speranza per avere dal CTS alcune risposte, nel rispetto delle condizione sanitarie. L'Italia è l'unico paese in Europa con tamponi ogni 4 giorni a cui viene sottoposto tutto il gruppo squadra. Siamo sottoposti a questa forma invasiva che compromette anche le nostre mucose, lo dicono alcuni esperti. Indispensabile a nostro avviso allungare i tempi. Contrariamente a quanto ho letto, non abbiamo avuto ancora risposte dal CTS. Siamo in attesa. Sono fiducioso su una risposta positiva"