TMW - Gravina: "Il calcio che vorrei è quello basato sui giovani"

Così Gabriele Gravina, candidato unico alla presidenza della FIGC, sul calcio italiano. "Non ho timore di consegnare a voi tutta la mia emozione, è ora che serve dare il massimo. Dobbiamo gettare il cuore oltre l'ostacolo, mettendo le idee al servizio del nostro mondo. Siamo un punto di riferimento per gli appassionati, forza e motore di un movimento. Siamo un mondo magnifico, possiamo fare di una candidatura unitaria l'anello di congiunzione di una nuova forza. Siamo reduci da un anno dove il calcio ha dato segni di instabilità e frammentazione. Non è stato il mio calcio. Il calcio che vorrei è quello dei giovani, che si rigenera sulla spinta della formazione".