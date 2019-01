TMW - Gravina: "L'arbitro non può sospendere le gare per i cori razzisti"

Fonte: dai nostri inviati, Riccardo Caponetti e Dario Marchetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato all’uscita dalla Federazione prima di arrivare qui alla Scuola Superiore di Polizia. Queste le sue parole: "Siamo stati invitati e non abbiamo nulla da chiedere. Siamo pronti ad ascoltare e abbiamo le idee chiare su quello che dobbiamo fare. La FIGC sa come muoversi e come agire, ascolteremo quello che il Ministro ci dirà. Stop delle partite? L'arbitro non ha alcuna possibilità di sospendere le partite, a causa dell'ordine pubblico".