TMW - Gravina: "La maglia azzurra crea unione. Quella verde un po' meno"

Fonte: dall'inviato a Trento, Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il Festival dello Sport di Trento. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Ripartenza dopo l’esclusione da Russia 2018? Siamo stati in grado di rimettere insieme le energie giuste. L’equilibrio di Mancini, il coraggio e la disponibilità dei ragazzi lo hanno permesso. Tutti hanno dato il massimo per centrare un obiettivo dopo momenti di grande difficoltà. L’ambiente si era ormai contaminato dopo la mancata qualificazione in Russia. E invece con l’alchimia e l’architettura giusta, siamo tornati ad emergere. Il calcio è spesso uno specchio per il Paese, spero possa esserlo anche per tante altre istituzioni. La maglia azzurra crea unione, mi sono accorto che quella verde un po’ meno (ride, ndr). Molti hanno parlato di sostituzione dell’azzurro, il verde sarà solo il colore della terza divisa. Tante volte abbiamo parlato di prime volte, molti hanno confuso con l’identità. La passione per l’Italia non ha un colore, una sorta di cosmetico seppur fondamentale, ma chiede anche rispetto per i valori della Nazionale italiana. Noi produciamo idee, progetti e se ci riusciamo anche quell’entusiasmo che merita il rispetto per un’Italia che ha saputo rilanciarsi e restituire agli italiani ciò che meritano”