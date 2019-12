Fonte: Dario Marchetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine della presentazione del bilancio integrato della FIGC Gabriele Gravina, numero uno della Federazione, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa presente: "Bilancio integrato molto importante, un bilancio che valorizza non solo gli aspetti economico-finanziari ma soprattutto gli impatti nel contesto sociale. E' un calcio aperto che ha riscoperto il suo dinamismo, con un impatto che è un riferimento importante per tutti".

Valorizzare il calcio femminile? "Abbiamo proposto una candidatura con Torino per la finale di Champions League. Confidiamo in una assegnazione: si deciderà a marzo".

Il VAR e le parole di Ceferin? "Non commento le sue parole ma esprimo una mia riflessione. Il VAR è una testimonianza della modernità dei tempi e non si può pensare di tornare indietro. Oramai fa parte del nostro mondo e dobbiamo migliorarla, puntando sull'oggettività. Non si può più tornare nelle zone grigie".