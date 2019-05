Fonte: dalla nostra inviata Claudia Marrone

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina nel corso della serata del Gran Galà del Calcio organizzata dall’Adicosp ha parlato così: “Stiamo lavorando molto ai nuovi principi a livello normativo e credo che ci saranno presto buoni risultati. VAR? La tecnologia è un elemento indispensabile e fondamentale del calcio, anche se ovviamente qualche piccolo errore ci può essere, ma io penso che l’attività che svolgono gli uomini che stanno al VAR sia la migliore possibile, anche se lavoriamo per migliorarla ulteriormente”.

Come procede il progetto legato alle Nazionali?

“Si tratta di un progetto importante, da svolgere con la grande collaborazione di tutte le parti. Possiamo e vogliamo puntare molto sulle nostre nazionali giovanili, basti vedere l’Under 17 e l’Under 20 che in questi mesi ci possono regalare emozioni. È giusto seguire questi ragazzi in massa perché meritano il massimo dell’affetto”.