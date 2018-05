TMW - Gravina sulla FIGC: "Il nostro candidato sarà di alto profilo e nuovo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina ha parlato anche del commissariamento della FIGC e delle nuove elezioni, spiegando che la sua Lega si sta già lavorando a un programma e un nome da candidare: “Io non sono stufo del commissariamento, lo ritengo un atto forzato che non permette la partecipazione democratica per lo sviluppo del calcio italiano. Abbiamo raccolto le firme per la richiesta della convocazione dell'assemblea federale e ci stiamo muovendo in vista delle elezioni con le nostre proposte. Manca ancora un nome da candidare e poi saremo pronti a fare la nostra richiesta. Ho avuto anche il consenso di alcune società di Serie B e ho invitato il presidente Balata che però non è potuto venire per altri impegni, ma è stato informato di tutto. La A non l'abbiamo invitata in quanto commissariata, ma non ho avuto timore a informare Fabbricini della nostra attività perché io non do coltellate alla schiena. Il nostro è solo un modo per accelerare i tempi visto che non condivido la strada che è stata intrapresa con l'allungamento dei tempi del commissariamento, sei mesi andavano bene, ma ora si va verso i 13-14 mesi. Si parlava di un traghettatore e invece ho percepito che non ci fosse la voglia o la volontà di farci votare. Nomi? Non io, né Tommasi, né Sibilia né quelli della vecchia guardia come Abete o Carraro. Nomi di alto profilo come un super manager o un nome istituzionale di altissimo profilo. Questo è quello su cui puntiamo e candideremo un nome importante”.