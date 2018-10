TMW - Gravina verso la presidenza: "Completamento di un percorso"

Gabriele Gravina, candidato unico alla Presidenza della FIGC, parla dall'Assemblea di Roma. "Essere qui è il completamento di un percorso umano e sportivo. Un percorso reso possibile da chi mi ha accompagnato in questi anni con stima e affetto. La maglia dell'Italia, simbolo della FIGC, muove i passi di ogni bambino e appassionato di calcio, sarà un privilegio poterla onorare se vorrete accordarmi la vostra fiducia come Presidente. Ringrazio gli ospiti e i presenti, i fidati compagni di viaggio in un cammino tortuoso. Siamo in un'Assemblea dove arriviamo compatti verso un obiettivo comune. Ce lo chiede l'Italia intera, lo esige il nostro ruolo internazionale".