© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato di alcune imminenti novità: "Vialli rientra in un'idea di rilancio del club Italia. Ho pensato di coinvolgere le nostre leggende e i quattro palloni d'oro. Un gruppo che testimoni l'importanza del nostro calcio e sia un esempio. Vialli è stato una mia intuizione, potrebbe fare il capo delegazione. Lui sta facendo le sue valutazioni e siamo in attesa di una sua risposta. E' una figura rappresentativa per il nostro calcio e ora attendiamo le risposte. Ci saranno inserimenti nel nostro board: ci sarà Rivera in quanto pallone d'oro e poi la mia proposta verrà fatta anche a Cannavaro, Rossi, Baggio".

Le seconde squadre: "Credo molto in loro, ma non in un progetto così articolato. Devono essere funzionali alla valorizzazione dei talenti per le nostre nazionali. Il 5 marzo ci sarà una riunione a Torino per parlare del progetto di rilancio delle seconde squadre

Stage: "Avverto grande collaborazione, per il futuro del calcio italiano c’è bisogno di fare squadra"