TMW - Grella: "Calcio in Australia? I giornali dedicano giusto mezza pagina"

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb Vincenzo Grella, vecchia conoscenza del calcio italiano e con due Mondiali all'attivo con l'Australia, ha parlato nel movimento calcistico del Continente Nuovissimo:

Sembrano lontani i tempi di Viduka e Kewell. Come mai si fatica a trovare giocatori di questo livello?

"È una domanda che in Australia ci facciamo da tanto tempo. Quella era una bella generazione che aveva con sé piccoli campioni, ma non sempre può capitare che escano fuori questo tipo di giocatori".

Il fatto che il calcio sia poco popolare non aiuta di certo

"Il movimento calcio è sempre stato un po' schiacciato da rugby e football australiano, è una questione di cultura di vecchia data. Il calcio ha preso campo, una statistica dice che è lo sport più praticato dai giovani in Australia. Peccato che poi non trovino i canali giusti perché il livello professionistico è limitato e allora magari ripiegano su rugby e football australiano. Anche come considerazione da parte dei media c'è un dato indicativo: se guardi le pagine di sport 4-5 pagine di rugby e mezza pagina di calcio".

Pensa che il Mondiale possa aiutare a far crescere il movimento calcio?

"Il popolo australiano ama le sfide e il Mondiale avrà un buon seguito di pubblico. Ma tutto è circoscritto lì. Ci sarà una piccola spinta ma a torneo finito tutto sarà come prima".