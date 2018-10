TMW - Grimaldi: "Nuova Federazione credibile, condivisa, attiva e aperta"

© foto di Ivan Cardia

Mauro Grimaldi, vicepresidente della Lega Pro, parla dall'Assemblea elettiva della FIGC. "Dobbiamo superare gli interessi di bottega per pensare, tutti, a un unico obiettivo. I piccoli mondi autoreferenziali non hanno più ragione di esistere. Dobbiamo cancellare l'io per ragionare come noi. Sarà un periodo di grandi riforme e servirà un'irrinunciabile concertazione, per rispettare il più possibile gli interessi di tutti. Solo rispettando gli interessi condivisi potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti e di riportare la FIGC al centro. Con Gravina ci stiamo avviando a una gestione responsabile e condivisa, la nuova Federazione sarà così: credibile, condivisa, attiva, aperta".