© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante la sua chiacchierata con TMW, l'ex difensore della Juventus Zdenek Grygera ha parlato anche della nuova squadra di Maurizio Sarri e delle possibilità di alzare finalmente al cielo la Champions League. Queste le parole di Grygera: “Ovviamente seguo sempre la Juve e sento spessissimo il mio amico Nedved, con cui abbiamo giocato recentemente una partita a Olomuc. Piano piano la squadra crescerà, ha cambiato tanto e Sarri si è seduto in panchina solo nell’ultima sfida di campionato…”.

La domanda delle domande. La Juve, quest’anno, è pronta per la Champions?

“La società secondo me ha fatto un ottimo mercato, in rosa ci sono grandi calciatori oltre a Cristiano Ronaldo. Ogni anno si parla di Juve fra le favorite per la Champions, ma la verità è che a inizio stagione è sempre difficile fare previsioni. Meglio aspettare primavera, per capire cosa potrà essere. Anche perché per vincere la Champions serve sempre una buona dose di fortuna”.