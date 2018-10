TMW - Guarin: "Il gol nel derby nella mia top 3. Domenica trionfa l'Inter"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, l'ex centrocampista dell'Inter Fredy Guarin ha ricordato il gol nel derby del 2015, oltre a presentare il big match di domenica sera: "Ho tantissimi ricordi legati all'Inter. Il gol nel derby è senza dubbio uno dei miei momenti più belli con la maglia nerazzurra. Posso sentire ancora l'abbraccio dei compagni, le grida di gioia dei tifosi, l'adrenalina, l'emozione... Lo porterò sempre con me, così come il mio debutto contro il Genoa al Meazza e il mio primo gol contro il Vaslui ai preliminari di Europa League".

Cosa si aspetta invece dal derby di domenica?

"Il derby, lo sappiamo tutti, è sempre una partita speciale. Spero in un grande trionfo dell'Inter, per i miei ex compagni, per la società e per tutti i tifosi. Vedo bene la squadra in questa stagione, è molto motivata. Spalletti ha costruito una relazione molto forte coi suoi giocatori e quella di domenica sarà quindi una partita bella da giocare e da vivere".

Che messaggio vuole mandare ai suoi ex compagni?

"Queste parole sono tutte per loro. Forza ragazzi. Sapete cosa significa questa partita, le motivazioni vengono da sole. Vi auguro il meglio, dovete tirare fuori tutto quello che avete e giocare come una famiglia per vincere. Ci sarò anche io a sostenervi, seppur da lontano. Un abbraccio grande, mi mancate molto. Forza muchachos, forza Inter, dale!".