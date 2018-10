TMW - Guglielminpietro: "Lautaro straordinario, con Icardi coppia perfetta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato in esclusiva da TMW, il doppio ex di Inter-Milan Andrés Guglielminpietro ha speso bellissime parole per il giovane attaccante nerazzurro Lautaro Martínez, suo connazionale: "Su di lui sì che mi sbilancio: è un calciatore straordinario. Conoscendolo immagino che stia morendo dalla voglia di giocare, è sempre stato protagonista nonostante sia ancora giovane. Sono convinto che possa diventare presto protagonista con la maglia dell'Inter".

Lo vede bene anche in coppia con Icardi?

"Assolutamente sì. Sono due attaccanti complementari, potrebbero aiutarsi l'un l'altro con e senza palla. Lautaro sarà un crack sia in Italia che con la Nazionale argentina, ci potete scommettere".