TMW - H. Ospina, suocero di J. Rodriguez: "Napoli o Juve? Gli piacerebbe"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da TMW per presentare il ritorno di suo figlio David all'Emirates in occasione di Arsenal-Napoli, Hernan Ospina ha parlato anche del futuro del suo genero James Rodriguez: "Napoli e Juventus? Me lo auguro. La Serie A è un campionato perfetto per i talenti del nostro Paese. Cuadrado, Muriel, Zapata... Tanti colombiani hanno fatto o stanno facendo benissimo. Perché James non dovrebbe essere il prossimo? Gli piacerebbe giocare in una big italiana".