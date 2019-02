TMW - Hamsik e il Dalian, è tutto nelle mani di De Laurentiis

Il Dalian Yifang fa sul serio per Marek Hamsik , capitano del Napoli che questa sera potrebbe aver giocato la sua ultima gara al San Paolo. Le parole di Carlo Ancelotti hanno fatto capire che nell'ultima settimana il centrocampista slovacco ha sciolto le riserve e dopo gli ultimi rilanci sull'ingaggio (superiore agli otto milioni di euro netti a stagione) è pronto ad andare via subito. Senza aspettare la fine della stagione come sembrava praticamente certo fino a una settimana fa.

ECCEZIONE HAMSIK - Il Napoli è da sempre bottega cara. Lo abbiamo visto anche con Allan, col club partenopeo che non è voluto scendere sotto la richiesta di 100 milioni di euro. Però nel caso del capitano, arrivato nel 2007, potrebbe fare una eccezione. Un riconoscimento per aver riscritto la storia del club negli ultimi 12 anni. La richiesta di Aurelio De Laurentiis per il cartellino di Hamsik è stata di 20 milioni di euro, la prima offerta del Dalian di 10 milioni. Ma in questo caso il numero uno del club azzurro non è intransigente come nelle altre trattative. Perché il capitano ha fatto la storia e s'è guadagnato sul campo la possibilità di strappare il contratto della vita senza impedimenti. E per questo, la chiusura non appare complicata con i due club che potrebbero venirsi incontro chiudendo a metà strada, cioè a quindici milioni di euro.