tmw Hellas, allenamenti collettivi nel tardo pomeriggio per abituarsi agli orari serali

Dopo aver goduto di una giornata di riposo ad inizio settimana, martedì è stata la giornata della ripresa degli allenamenti di squadra a Peschiera del Garda. Nel rispetto di tutte le prescrizioni del protocollo, l'Hellas Verona ha potuto riunirsi collettivamente, superando quindi la modalità dei tre scaglioni per garantire un congruo distanziamento tra i tesserati. Almeno per questa settimana, ma verosimilmente anche per tutta la prossima, i gialloblù si alleneranno nel tardo pomeriggio, in modo da abituarsi sin da subito agli orari serali in cui verranno disputate le partite. Rigido anche il rispetto delle tempistiche previste per tamponi e test sierologici, sostenuti a cadenza di quattro giorni i primi, e di due settimane i secondi.