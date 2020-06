tmw Hellas, allenamenti nel tardo pomeriggio e cene di squadra: nel mirino c'è il Cagliari

vedi letture

Sudore, concentrazione e tanta voglia di riannodare il filo e tornare ad inseguire un sogno. Nel mirino c'è una data cerchiata in rosso in ogni calendario appeso allo Sporting Center "Paradiso" di Peschiera del Garda: il venti giugno, quando l'Hellas Verona scenderà in campo al Bentegodi contro il Cagliari per la ripresa del campionato. Dopo essere rimasti a riposo lunedì, in seguito alla partita in famiglia del giorno precedente, i gialloblù hanno continuato ad allenarsi nel tardo pomeriggio: una scelta non casuale, individuata per acclimatare il fisico dei calciatori agli orari serali in cui si disputerà la maggioranza delle gare da qui al termine della stagione.

Fuori Danzi e Udogie - La rosa è quasi al completo: oltre a Danzi, che sta proseguendo il programma riabilitativo previsto dopo l'operazione alla caviglia sinistra di febbraio, non sta partecipando alle sedute collettive il solo Udogie, alle prese con una lieve lesione muscolare che dovrebbe tenerlo ai box ancora per qualche giorno. C'è poi il capitolo contratti e scadenze: sono diversi i giocatori che, allo stato attuale, dovrebbero salutare a luglio - Borini, Pazzini e Veloso tra gli altri, senza considerare i riscatti ancora pendenti, come nel caso di Dimarco, Gunter o Verre. Su questo fronte, dalla società filtra l'intenzione di attendere l'intervento della FIGC, per il raggiungimento di un accordo collettivo.

Programma già delineato - Per il resto, si continuerà a seguire il programma di cui sopra: la squadra si allenerà anche nel weekend, sempre a pomeriggio inoltrato. Fascia oraria che, peraltro, ha offerto un assist alla società, che in concerto con lo staff tecnico organizza quotidianamente la cena per tutta la squadra in una struttura prossima al centro sportivo, nel rispetto - ça va sans dire - di tutte le norme igieniche e di distanziamento sociale. Un'occasione in più per ravvivare - qualora ce ne fosse bisogno - uno spirito di squadra che mai come quest'anno è stato l'arma in più degli scaligeri.