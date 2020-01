Fonte: Gianluigi Longari

Daniel Bessa è pronto a salutare l'Italia e Verona. Il giocatore, infatti, sta per tornare in Brasile: secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, l'entourage del centrocampista è al lavoro in terra sudamericana per limare gli ultimi dettagli della trattativa con il Goias. Domani dovrebbe arrivare la firma.