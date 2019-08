© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Daniel Bessa tra presente e futuro. Il classe '93 di San Paolo, italo-brasiliano, sta tornando a pieni giri. Una forma recuperata ma difficilmente il ventiseienne arrivato agli scaligeri nel 2016 dall'Inter, farà la stagione all'Hellas Verona. A oggi, infatti, la società di Setti è pronta ad ascoltare tutte le proposte per il giocatore e tra queste sembra che sia pronta per arrivare quella del Torino. Bessa stesso avrebbe fatto già pervenire il suo gradimento alla destinazione granata, con l'accordo che non sarebbe un problema da trovare col club. Serve ora quello tra società ma il messaggio di Bessa è chiaro, diretto al cuore Torino.