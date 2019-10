TMW - Hellas, Empereur ancora a zero minuti: probabile addio a gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Difficilmente l'avventura del difensore brasiliano Alan Empereur andrà oltre il girone d'andata. Il calciatore classe '94 in queste prime dieci giornate di campionato non è mai sceso in campo, nemmeno per un minuto, e a questo punto si fa strada la possibilità di un suo addio nella prossima finestra di calciomercato.

Arrivato a Verona nell'estate 2018, Empereur lo scorso campionato ha collezionato 24 presenze e un gol.