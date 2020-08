tmw Hellas, fatta anche per Magnani: il giocatore sta svolgendo le visite mediche

Continuano gli arrivi in casa Hellas Verona. L'ultimo in ordine di tempo è Giangiacomo Magnani, arrivato poco fa al Don Calabria per le visite mediche. Il club scaligero ha perfezionato l'acquisto dal Sassuolo e il giocatore raggiungerà il resto della squadra in ritiro in Val Gardena nella giornata di domani, dopo aver svolto i test e messo la firma sul suo nuovo contratto.