Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue la trattativa dell'Hellas Verona per portare Mariusz Stepinski alla corte di Ivan Juric. Lo stesso allenatore, nel post gara della vittoria contro il Lecce, ha parlato dell'attaccante del Chievo ma almeno per il momento il club di Campedelli non è intenzionato a cedere. I clivensi stanno infatti facendo muro nonostante l'ottima offerta presentata dai cugini per il polacco.