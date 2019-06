TMW - Hellas, il Genoa non riscatta Bessa. Sondaggi di Torino e Bologna

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A dispetto di una buona stagione con la maglia rossoblù, il Genoa non riscatterà Daniel Bessa. Il fantasista italo-brasiliano, scuola Inter, farà così ritorno a Verona, da dove però potrebbe ripartire subito. In attesa di novità sul nome del tecnico dell'Hellas, per Bessa vi sono stati infatti sondaggi di Torino e Bologna, interessati a capire la sua situazione in vista di un potenziale trasferimento estivo.