tmw Hellas, in settimana si definisce l'organigramma. Cristallini e Milanetto per lo scouting

Dopo aver sorpreso sul campo, l'Hellas Verona di Maurizio Setti è pronto a strutturarsi ancor di più in dirigenza e negli uomini mercato. Non solo la ricerca delle conferme con Ivan Juric in campo ma, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sarà la settimana in cui il Verona dovrebbe disegnare e comunicare nuovi importanti ruoli. Alla guida del mercato sarà sempre Tony D'Amico, il settore scouting sarà guidato invece da Paolo Cristallini. Sarà la settimana della ratifica delle nomine: Omar Milanetto sarà al fianco di Cristallini, occhi e sguardo esperto sui mercati esteri. Poi Massimo Margiotta, da tempo a Verona e risorsa fondamentale per il settore giovanile. Di un Verona che adesso metterà i tasselli al suo posto. Per confermarsi ancora, con delle certezze in più.