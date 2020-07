tmw Hellas-Inter, clima caldo tra Juric e Conte: battibecco tra i due tecnici nel primo tempo

vedi letture

Clima caldo tra le due panchine nella sfida in corso tra Hellas Verona e Inter. Prima il tecnico scaligero Ivan Juric si è rivolto verso i nerazzurri affermando: "Porta rispetto, questa è casa mia", e successivamente è stato Antonio Conte ha invitare il suo collega a calmarsi e a non parlare, ion occasione di un fallo in attacco di Lukaku che secondo Juric era stato fischiato in ritardo.