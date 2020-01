TMW - Hellas, Lazovic: "Borini è forte. Zaccagni giocherà in una grande"

Fonte: dall'inviato Antonio Parrotto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Autore dell'assist per il gol dell'1-1 dell'Hellas Verona (firmato Borini) in casa del Bologna, l'esterno scaligero Darko Lazovic ha parlato dalla zona mista del Dall'Ara ai microfoni dei media presenti, tra cui noi di TuttoMercatoWeb.com: "Siamo un po' dispiaciuti, volevamo vincere per quanto creato. Avremmo meritato. Portiamo comunque a casa un punto...".

Contento della stagione finora?

"Guardo alla squadra, sono più contento dei risultati. Poi, certo, se faccio gol e assist per aiutare la squadra sono contento".

Borini si è inserito bene.

"Il giocatore è forte, ha giocato in grande squadre. Uno così non può fare fatica ad inserirsi: è partito bene e speriamo che possa continuare così".

Cosa ha pensato su quel pallone dell'1-1?

"Quando ho dribblato, ho pensato solo a metterla dentro. Avevano un uomo in meno, e noi stavamo attaccando molto".

Come funziona l'intesa con Zaccagni?

"Bene, perché è un giocatore intelligente e può fare ancora meglio di così. Secondo me giocherà in una grande squadra. Prova a fare il meglio possibile, ogni tanto gli manca qualcosa ma quello succede anche a me. Non guardiamo certe cose nella squadra, l'importante è lottare uno per l'altro".

Le sta giocando quasi tutte...

"Anche lo scorso anno a Genova ho giocato quasi tutte le partite. Ero rimasto senza squadra, poi il mister mi ha chiamato".

Con il Lecce sarà match-ball per la salvezza?

"Non guardiamo troppo avanti. L'obiettivo è salvarsi prima possibile, pensiamo al Lecce e a provare a vincere. Bisogna continuare così".