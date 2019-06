TMW - Hellas, non solo Aglietti e Juric: spunta l'ipotesi Iachini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime da Verona: proseguono le riflessioni sulla panchina degli scaligeri, Maurizio Setti sta valutando le opzioni per la Serie A. La conferma di Alfredo Aglietti resta possibile, il nome in pole position è però quello di Ivan Juric. Occhio alla terza ipotesi: tra i papabili per l'Hellas ci sarebbe anche Giuseppe Iachini. Setti valuta, tris di nomi. E a breve scioglierà le riserve insieme al ds D'Amico...