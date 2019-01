TMW - Hellas, si avvicina l'arrivo di Di Gaudio

Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Federico Gaetano

Antonio Di Gaudio è vicino all'approdo all'Hellas Verona. Secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista ex Carpi è pronto a salutare il Parma per tornare in Serie B. In questa stagione il classe '89 ha collezionato dodici presenze in Serie A per un totale di 705' trascorsi in campo.