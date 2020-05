tmw Hellas Verona, caccia al centrale: sempre viva la pista Ismajli dell'Hajduk Spalato

L'Hellas Verona è alla ricerca di un difensore in vista della prossima stagione. Come raccolto da TMW, con Rrahmani già ceduto al Napoli e con Kumbulla che sarà al centro delle trattative estive, il club gialloblù continua a seguire Ardian Ismajli, centrale albanese classe '96 di proprietà dell'Hajduk Spalato.



