TMW - Hellas Verona, chiesto Kalinic. No del croato, difficile anche Barrow

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hellas Verona a caccia di una punta in grado di garantire un buon numero di gol in vista del girone di ritorno: il ds D'Amico ha chiesto alla Roma Nikola Kalinic, ma si è scontrato sul no del croato. Sondaggio anche per Barrow, per il quale c'era una possibile idea di scambio con Kumbulla, ma il Bologna ha ormai un vantaggio incolmabile per il gambiano, che dovrebbe sostituire Destro nel pacchetto offensivo di Mihajlovic.