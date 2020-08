tmw Hellas Verona, domani Ruegg è in Italia. Visite mediche, firma un quinquennale

Confermato l'interesse dell'Hellas Verona per il capitano dello Zurigo, Kevin Ruegg. Gli scaligeri hanno addirittura chiuso l'operazione, con il difensore svizzero arriverà domani in città per firmare il contratto che lo legherà per cinque anni ai gialloblù.