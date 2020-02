vedi letture

tmw Hellas Verona, due settimane di stop per Borini. Solo una botta per Faraoni

Tempi di recupero per Fabio Borini, fermatosi per una lesione di primo grado al retto femorale, stimati in due settimane circa. In casa Hellas Verona non preoccupa invece Davide Faraoni: solo una contusione alla caviglia, non è a rischio la sua presenza contro il Cagliari.