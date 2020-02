vedi letture

tmw Hellas Verona, Faraoni in via di guarigione. Migliorano Borini e Pazzini

Bollettino medico da Verona, dove l'Hellas si allena per la sfida di Genova del prossimo weekend: in via di guarigione la caviglia di Marco Davide Faraoni, che oggi ha svolto un programma personalizzato: le sue condizioni saranno monitorate con attenzione di giorno in giorno. Migliorano anche Borini e Pazzini: i due hanno ripreso a correre nell'allenamento odierno, ma resta in forte dubbio la loro convocazione per la sfida di Genova.