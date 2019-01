Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Federico Gaetano

Ore di riflessione in casa Hellas Verona dopo il pareggio interno contro il Cosenza. La formazione scaligera ha conquistato solo due punti nelle ultime tre partite e sul banco degli imputati è finito mister Fabio Grosso. La classifica non è compromessa (i veronesi sono quinti a 5 lunghezze dal Brescia secondo), ma servirà un cambio di marcia deciso per raggiungere l'obiettivo della promozione diretta. La dirigenza sta valutando la posizione del mister: secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, Serse Cosmi sarebbe pronto a subentrare.