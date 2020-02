TMW - Hellas Verona, per Badu problema alla tibia: è in dubbio per la Lazio

Fonte: Luca Chiarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Hellas Verona, Emmanuel Agyemang Badu è ancora alle prese con la ferita lacero-contusa alla tibia destra rimediata in allenamento ed è in forte dubbio per la sfida alla Lazio di mercoledì sera: si deciderà domani, con un ulteriore consulto tra Juric e lo staff medico, se convocarlo o meno.