tmw Hellas Verona, quattro assenze importanti dai convocati. Il punto sulle trattative

Sono stati resi noti oggi i convocati dell'Hellas Verona per il ritiro in Val Gardena. Vale la pena notare che non figurano in elenco, tra gli altri, Salcedo, Verre e Pessina: per i tre, in prestito l'anno scorso da Inter, Sampdoria e Atalanta, non c'è ancora l'accordo per la permanenza ma sono in corso trattative per trattenerli in gialloblù.

Fuori dalla lista anche Fabio Borini, per il quale si attende la risposta alla proposta di rinnovo formulata dal ds D'Amico, ma anche Adjapong: riscatto difficilissimo, il suo futuro sembra essere nuovamente al Sassuolo.