tmw Hellas Verona, riparte la stagione: test funzionali per gli scaligeri

Prove funzionali all'Isokinetic prima della partenza per il ritiro di Santa Cristina in casa Hellas Verona: inizia oggi la stagione per Juric e i suoi giocatori, coi convocati che dovrebbero arrivare già in giornata. Intanto i test fisici sono in corso, come evidente dalle immagini: