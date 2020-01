TMW - Hellas Verona, Salcedo verso il rientro: entro un mese in campo

Fonte: Luca Chiarini

Si avvicina il rientro in campo per Eddie Salcedo, attaccante dell'Hellas Verona: è iniziato infatti il programma di riatletizzazione, ultima fase del percorso di riabilitazione. I tempi di recupero sono stimati tra le due e le quattro settimane, a seconda di come il ginocchio risponderà alle maggiori sollecitazioni.