tmw Hellas Verona, scatto decisivo per Ebrima Colley. Parma superato, operazione definita

Parma superato in extremis: Ebrima Colley , giovane attaccante dell'Atalanta, è diretto all’Hellas Verona, al lavoro per assicurare a Juric i rinforzi richiesti a gran voce dopo le tante cessioni di questa estate. Operazione chiusa in prestito con diritto di riscatto, il gambiano andrà a rafforzare l'attacco del collettivo scaligero. Il giocatore già stasera è atteso in città per incontrare il suo nuovo club e sottoporsi, appena possibile, alle visite mediche di rito.