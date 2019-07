Fonte: Dall'inviato a Milano, Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, ha parlato ai cronisti presenti a pochi minuti dalla stesura dei calendari per la nuova stagione: "Che Verona dobbiamo aspettarci? Una squadra guerriera e battagliera, questo è l'unico modo possibile per rimanere in Serie A. Il mercato? Ci stiamo muovendo con parsimonia, ma arriveremo agli obiettivi"