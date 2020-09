tmw Hellas Verona, si lavora al ritorno di Pessina. La prossima settimana può arrivare il sì

vedi letture

Matteo Pessina è sempre più vicino al ritorno in gialloblù: l'Hellas Verona sta lavorando alacremente con l'Atalanta per riportare il centrocampista a disposizione di Juric, stavolta assicurandosi il diritto di riscatto. La Dea tuttavia non vuole perdere il controllo sul giocatore e vorrebbe il controriscatto: possibile che già nella prossima settimana si possa arrivare ad un accordo tra le parti, col giocatore che avrebbe già detto sì al ritorno in Veneto.