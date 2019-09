Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Hellas Verona si avvicina a grandi passi a Mariusz Stepinski. L'attaccante da giorni sta facendo pressione sul Chievo per essere lasciato andare, con l'obiettivo di restare in Serie A anche questa stagione e in queste ultime ore il club clivense pare vicino a dire sì.