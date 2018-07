TMW - Higuain-Milan, sì al trasferimento. Legato ad Andre Silva

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gonzalo Higuain ha dato verbalmente il proprio assenso al trasferimento al Milan. E lo ha fatto nei giorni scorsi, sbloccando la trattativa per Cristiano Ronaldo. L'argentino ha detto di sì a un addio, ovviamente con una buonuscita, sia nel caso arrivi prima il Chelsea, sia che possa essere il rossonero (in particolare con Antonio Conte in panchina) il suo prosieguo di carriera. Le cifre potrebbero essere quelle di Leonardo Bonucci: 8 milioni di euro - più bonus - all'anno, per un quadriennale. Higuain ha ancora tre anni di contratto con la Juventus ed è iscritto a bilancio per 54 milioni. A cinquantacinque-sessanta si può chiudere, per un colpo che avrà dell'incredibile.

Tutto si muoverà, come a ingranaggio, dopo la decisione del Tas a Losanna. Andre Silva lascerà Milano e finirà all'estero, probabilmente al Wolverhampton, società molto vicina a Jorge Mendes: 45 milioni di euro per il suo addio che poi andranno a finanziare l'approdo dell'argentino. Di più, Elliott inserirà capitali per migliorare ulteriormente un Milan che, al momento, ha più di qualche difficoltà. E la dirigenza? Giuntoli-Gandini sono i primi profili, con - appunto - Antonio Conte come principale candidato per la panchina (sebbene voglia rimanere fermo dopo l'esperienza al Chelsea, una sorta di anno sabbatico). Mirabelli e Fassone, quindi, a un passo dall'addio, mentre Gattuso è un sorvegliato speciale.