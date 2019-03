TMW - Hubner: "Troppi giovani in azzurro. Chiesa? Non è male"

Fonte: dagli inviati Andrea Piras e Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite dei microfoni di TMW a margine della partita delle Genoa Legends e le leggende della serie A, Dario Hubner: "Mi diverto, oggi sono stato in porta, per una volta ho provato a non prendere gol. Il campionato? La Juve ha qualcosa in più, ci sono due belle lotte per Champions e per non retrocedere".

Che effetto fa vedere Quagliarella in vetta alla classifica marcatori?

"Son felice, da italiano spero sempre che un italiano finisca sopra tutti nella classifica marcatori. Segna tanto perché la squadra lo mette in condizione di concludere in porta".

Cosa ne pensa dei tanti giovani che il campionato italiano sta mettendo in mostra?

"Ci sono tanti giovani bravi in Nazionale, secondo me sono troppi però nello stesso momento, un gruppo più mirato secondo me sarebbe più giusto".

E di Federico Chiesa?

"Sta facendo benissimo, è un ottimo giocatore con ampi margini di miglioramento. Non è male. Il miglior giocare italiano? Non credo".

Nel Brescia Tonali è pronto per il salto in Serie A?

"Sta facendo benissimo, deve continuare a crescere e fare le sue esperienze. Oggi siamo abituati a buttare un giocatore di Serie B in una grande, bruciarlo e poi buttarlo via. Diamogli il tempo di crescere, due o tre anni".